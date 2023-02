Une star de l'OM en plein calvaire, elle va être sauvée

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Capitaine de l’OM, Dimitri Payet vit une saison assez compliquée avec un temps de jeu considérablement réduit. Avec le mercato réalisé par le club olympien, sa situation ne devrait pas s’arranger. Malgré tout, Igor Tudor a annoncé qu’il serait titulaire dimanche soir contre l’OGC Nice.

Dimitri Payet ne s’attendait pas à vivre une saison aussi difficile. Homme à tout faire de Jorge Sampaoli l’an dernier, le capitaine de l’OM est remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Si le Réunionnais espérait gagner du temps de jeu avec la grave blessure d’Amine Harit, Payet a vu comme tout le monde le mercato réussi de l’OM.

Payet ne joue plus beaucoup

Sur les trois derniers matchs, Dimitri Payet cumule… 40 minutes de jeu. Un maigre bilan pour le numéro 10 de l’OM qui restait pourtant sur une grosse performance à Monaco juste avant le départ pour la Coupe du monde.

Il sera titulaire dimanche soir