Malaise confirmé avec une star du vestiaire, l’OM passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré la récente blessure d’Amine Harit, Dimitri Payet continue de jouer les seconds couteaux avec l’OM cette saison. Présent en conférence de presse ce samedi, Igor Tudor a reconnu que le profil de l’international français n’était pas adapté au style de jeu, ce qui explique son faible temps de jeu depuis le début de la saison. Et la situation pourrait empirer dans les prochains mois.

Ne parlez pas de départ à Dimitri Payet. Lié à l’OM jusqu’en 2024, le joueur de 35 ans a bien l’intention de faire ses adieux à Marseille, là où un projet de reconversion l’attend. Mais une chose est sûre, le joueur espérait mieux cette saison. Régulièrement placé sur le banc, malgré la terrible blessure d’Amine Harit, Payet avait évoqué cette situation nouvelle pour lui lors d’un entretien accordé à Prime Vidéo. « C'est nouveau pour moi. Oui, ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça ne passe pas". Dur envers moi » avait reconnu l’international français.

Mercato : L’OM a bouclé un deal en quelques heures https://t.co/cpYiRIGKDs pic.twitter.com/zZ6meXN7NV — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

« Il n'a pas un style de jeu qui est forcément adapté à mon système de jeu »

Présent en conférence de presse, Igor Tudor a reconnu que le profil de Dimitri Payet n’était pas forcément adapté au système et style de jeu mis en place. « Il a un rôle important, il n'a pas un style de jeu qui est forcément adapté à mon système de jeu. Il a une très belle qualité de passe et de frappe. Il se comporte vraiment très bien, ce n'est pas une situation facile pour lui et pour moi. Demain (dimanche), je le ferai jouer en tant que titulaire » a déclaré l’entraîneur de l’OM, qui a tenu sa promesse ce dimanche.

Payet en grand danger