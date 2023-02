Il prédit le pire au patron de l’OM et se trompe totalement

Thibault Morlain

Quelques mois seulement après son arrivée à l’OM, Pablo Longoria avait déclenché une énorme polémique en Ligue 1 suite à ses propos sur le football français. Cela en avait alors énervé plus d’un, dont Frédéric Antonetti, qui avait tenu des propos très forts. Force est de constater que ce dernier a eu tort à propos de Longoria. Explications.

A l’instar de Raymond Domenech ou encore Bruno Génésio, Frédéric Antonetti n’avait lui aussi pas apprécié les propos polémiques de Pablo Longoria sur le football français. L’ex-entraîneur de Metz avait alors lâché en réponse au président de l’OM : « Longoria? Qu’est-ce qu’il a fait lui dans sa vie? Je veux bien écouter Ancelotti quand il vient en France, qu’il dise des choses, je veux bien écouter que Tuchel vienne en France et qu’il nous dise des choses, je veux bien écouter l’entraîneur de Monaco (Niko Kovac) et qu’il nous dise des choses, je veux bien écouter les grands joueurs qui viennent en France et qui ont connu d’autres championnats, et je les accepte volontiers. Mais Longoria … ».

« Par expérience, je sais comment son histoire à Marseille va se finir »

Antonetti ne s’était pas arrêté là sur Pablo Longoria. Il avait également ajouté : « Je crois que l’un des dirigeants de Valence l’a traité de "lâche" et de "menteur"? Si on disait ça de moi, je ne serais pas très fier. Je n’ai pas envie de rentrer dans la polémique. Moi je ne discute pas avec des gens comme ça. C’est des gens du nouveau football, des météorites qui arrivent, qui tous les ans changent de club. Par expérience, je sais comment son histoire à Marseille va se finir. Je peux lui écrire s’il veut ».

Longoria adulé à l’OM

L’ex-entraîneur de Metz ne voyait donc pas Pablo Longoria faire long feu à l’OM. Quasiment deux ans plus tard, l’Espagnol est toujours là et sur la Canebière, il est plus apprécié que jamais, notamment suite au mercato hivernal qu’il vient de réaliser. En effet, avec les arrivées de Malinovskyi, Ounahi et Vitinha, recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Longoria a ramené de l’engouement chez les fans phocéens. Un scénario que Frédéric Antonetti n’avait donc pas vu venir…