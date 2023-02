OM : Une grande décision est prise pour Payet, il est sous pression

Arnaud De Kanel

L'OM doit poursuivre sur sa belle lancée ce dimanche soir face à l'OGC Nice pour garder le contact avec le PSG au classement. Les Olympiens pourront compter sur leur capitaine Dimitri Payet, de retour dans le onze comme l'a annoncé Igor Tudor. En manque de temps de jeu cette saison, le Réunionnais n'a pas le droit de se rater.

Un choc qui fait saliver pour clôturer en beauté la 22ème journée de Ligue 1 ce dimanche soir opposera l'OM à l'OGC Nice. Le club phocéen refuse de le dire mais il joue le titre tandis que les Aiglons rêvent encore du podium. Pour ce derby méditerranéen, Igor Tudor a décidé de faire confiance à Dimitri Payet, loin d'être le premier choix depuis le début de la saison. Le meneur de jeu joue gros, très gros.

«Il sera titulaire parce que je pense que c'est mérité»

« C'est un joueur différent, c'est vrai. Il a des particularités. Il a toujours été important, il l'est encore d'ailleurs. Ce foot ne s'adapte pas tellement à lui, c'est vrai, mais il peut apporter autre chose dans les frappes, dans les passes. Il a des qualités supérieures à la normale. Je sais que la situation n'a pas toujours été facile pour lui, je le remercie parce qu'il s'est toujours bien comporté, ce n'est pas toujours facile pour moi non plus. Même s'il n'a pas beaucoup joué, il a toujours apporté quelque chose. Demain (dimanche), il sera titulaire parce que je pense que c'est mérité », confiait le coach croate en conférence de presse samedi. La pression est sur les épaules de Dimitri Payet.

La dernière chance pour Payet ?

Igor Tudor offre là une sacrée chance à Dimitri Payet pour postuler à une place de titulaire dans son onze de départ pour débuter un mois de février dantesque avec la double réception du PSG. La mise en bouche sera donc cette rencontre face à Nice, une équipe qui tourne bien depuis que Didier Digard la dirige. En plus de la pression du résultat où la défaite est interdite, Payet voit également du monde taper à la porte derrière lui. Pas forcément dans les plans du Croate en première partie de saison, il a vu débarquer Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha cet hiver, ce qui lui a fait perdre encore des places dans la hiérarchie. S'il veut garder un minimum crédit aux yeux de son entraineur, il devra réaliser un grand match.