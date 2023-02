«Hâte d'en découdre» : La guerre est promise à l’OM

Thibault Morlain

Ce dimanche, le choc de la Ligue 1 verra l’OM être opposé à l’OGC Nice. Une rencontre qui s’annonce électrique quand on connait le passif entre les deux équipes. Et visiblement, du côté des Aiglons, la motivation semble être à son maximum à quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre face à l’OM.

Entre l’OM et l’OGC Nice, les derniers mois ont été le théâtre de grosses tensions. On se souvent notamment des incidents à l’Allianz Riviera. Et il y a quelques jours, c’est le dossier Terem Moffi qui a cristallisé l’opposition entre Phocéens et Aiglons. Les deux voulaient le Nigérian, qui a finalement snobé l’OM pour Nice. C’est donc dans un contexte particulier que les deux équipes s’affrontent en Ligue 1 ce dimanche. Une rencontre qui promet des étincelles.

L’OM boucle un gros coup, un transfert à 70M€ déjà évoqué https://t.co/ml0mcjqfpV pic.twitter.com/FTXrum2BWT — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

« On peut s'attendre à un match spectaculaire »

Journaliste pour Nice Matin , Vincent Menichini s’est confié au Phocéen sur cette rencontre à venir entre l’OM et l’OGC Nice. « Le staff a vraiment hâte d'en découdre avec l'OM, qu'ils jugent comme la meilleure équipe française actuelle, celle qui produit le plus beau football. Ils n'ont pas de pression, et on peut s'attendre à un match spectaculaire avec deux équipes qui ne ferment pas le jeu. Cette affiche est devenue un vrai derby », a-t-il tout d’abord fait savoir sur l’ambition des Niçois.

« Les joueurs ne sont plus les mêmes »