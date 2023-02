Un chouchou de l'OM pousse un énorme coup de gueule

La rédaction

Ils sont de plus en plus nombreux à fustiger la tournure que prend le football. Après Alexandre Lacazette qui se voyait comme de la marchandise en tant que joueur de football, c'est une autre grande personnalité du ballon rond qui s'est élevé contre ce système du mercato de plus en plus controversé. Jorge Sampaoli ne semble vraiment pas apprécier le football moderne.

Lors de sa conférence de presse, l'ancien entraîneur adulé de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli aujourd'hui entraîneur du FC Séville a fustigé le mercato et le fait que les joueurs de foot soient considérés comme de la marchandise.

« Les joueurs sont identiques à des boîtes de conserve de tomate »

Fidèle à lui-même Jorge Sampaoli, ancien coach de l'OM a évoqué le mercato : « Lorsque j'arrive dans un vestiaire, je vois les joueurs comme des êtres humains et le marché utilise les joueurs comme s'ils étaient un produit. Ce sont des produits qui sont évalués... Aujourd'hui, les joueurs sont identiques à des boîtes de conserve de tomates pour moi. Ils sont utilisés d'une manière qui fait perdre l'humanité et la productivité d'un être humain qui pratique une activité comme le football. »

« Le degré de malheur est très élevé »