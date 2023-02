L’OM boucle un gros coup, un transfert à 70M€ déjà évoqué

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet hiver, l’OM s’est particulièrement illustré lors du mercato hivernal, mettant notamment la main sur Azzedine Ounahi. Révélation de la dernière Coupe du monde, le milieu marocain disposait de plusieurs options pour son avenir, notamment du côté des Pays-Bas. L’Ajax Amsterdam semblait en effet avoir les faveurs du nouveau joueur d’Igor Tudor comme le révèle Wesley Sneijder.

Considéré comme l’une des révélations de la Coupe du monde au Qatar avec le Maroc, Azzedine Ounahi a rejoint l’Olympique de Marseille durant le mercato hivernal. D’autres écuries étaient pourtant en lice pour l’ancien milieu d’Angers, à l’instar de l’Ajax Amsterdam comme l’a révélé l’ancien international néerlandais Wesley Sneijder.

« On m'a dit qu'il voulait aller à l’Ajax »

« On m'a dit qu'il voulait aller à l'Ajax et on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Il était vraiment très enthousiaste. Ce qu'il aurait dû coûter ? A l'époque, je crois que c’est 15 millions d’euros », révèle Sneijder dans l’émission Veronica Offside .



«C’était un choc», la nouvelle star de l'OM les a rendus fous https://t.co/wOp2s1O9fM pic.twitter.com/SggXtITGDU — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

« S'il peut continuer sa progression, il vaudra 70 millions d'euros dans deux ans »