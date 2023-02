L’OM a bouclé le transfert parfait

Arthur Montagne

Très actif durant le mercato d’hiver, l’OM s’est notamment offert le plus gros transfert de son histoire en lâchant 32M€ pour recruter Vitinha dans les dernières instants du marché. Et visiblement, le profil de l’attaquant portugais correspond parfaitement aux besoin du club phocéen.

C'est la cerise sur le gâteau marseillais. Après avoir attiré Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, l'OM a battu son record de transfert en lâchant 32M€, bonus compris, afin de s'attacher les services de Vitinha, qui devient donc la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, mais également la plus grosse vente de Braga. Et pour le scout Mickaël Marques, c'est un très joli coup.

Vitinha peut «tout faire»

« À Braga, il jouait dans une attaque à deux pointes avec Simon Banza ou Abel Ruiz. C'est un profil hyperactif qui se déplace sur toute la largeur de l'attaque et peut jouer dos au but ou dans la profondeur. En fait, il dispose d'une structure athlétique qui lui permet de tout faire, avec une bonne taille (1m83), de l'agilité, de la résistance et une belle explosivité sur les premiers mètres », explique-t-il au Phocéen, avant de rajouter une couche.

«Il sera très utile dans le système de Tudor»