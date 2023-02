«Il ne va pas falloir qu’il tarde à être performant», un joueur de l’OM déjà sous pression 

Thibault Morlain

Cet hiver, l’OM a sorti le chéquier pour recruter Vitinha. Arrivé en provenance de Braga, l’attaquant a été acheté pour 32M€, devenant à cette occasion la recrue la plus chère du club phocéen. Forcément, Vitinha va avoir une énorme pression et le néo-Marseillais devra rapidement se montrer efficace sur le terrain.

Après Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, l’OM souhaitait boucler son mercato hivernal avec l’arrivée d’un buteur pour venir donner un coup de main à Alexis Sanchez. Et c’est donc Vitinha qui a été recruté. Un transfert record à 32M€, faisant du Portugais le jouer le plus cher de l’histoire de l’OM.

Zidane sur le point de refuser le PSG pour… l’OM ? https://t.co/O4iDTAUJ54 pic.twitter.com/lFs5QLBzZh — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

« C’est un pari »

Pour L’Equipe , Loïc Tanzi a réagi à ce transfert de Vitinha à l’OM. Et selon lui, la pression va être énorme sur les épaules du Portugais : « Il y a une réalité : c’est un pari. Il ne va pas falloir que Vitinha tarde à être performant ».

« Ce sera soit Vitinha, soit Sanchez sur le terrain »