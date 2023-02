Messi, Skriniar, OM… Toutes les infos mercato du 2 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes mardi soir, Le 10 Sport vous propose un bilan de cette dernière journée totalement folle et des premières informations pour l'été prochain.

Le PSG bloqué pour la prolongation de Messi ?

Selon les informations de CBS Sports, le PSG se trouve dans l’obligation de redéfinir les modalités du contrat de Lionel Messi pour pouvoir avancer sur sa prolongation. En effet, l’accord conclu en 2021 et les modalités de paiement du salaire de Messi ne conviennent plus, puisqu'une partie du salaire de l'attaquant argentin se règle en crypto-monnaie. Pour cette raison, tout doit être révisé pour une prolongation de contrat au niveau même du salaire et des primes ainsi que par les modalités de paiement.



PSG : L'Inter calme le jeu avec Skriniar

Alors que le PSG a fait le forcing pour boucler l'arrivée de Milan Skriniar plus tôt que prévu cet hiver, l'Inter Milan a décidé de conserver son défenseur jusqu'au terme de son contrat. Et en marge de la rencontre de Coppa Italia face à l’Atalanta (1-0), son entraîneur Simone Inzaghi a essayé d'apaiser les tensions avec Skriniar : « J’avais décidé de l’exclure de cette rencontre. Il n’y a aucun problème avec lui. Il restera avec nous jusqu’au 30 juin et je déciderai quand et comment l’utiliser d’ici là », a-t-il confié, en attendant que Milan Skriniar ne parte libre l'été prochain en direction du PSG.



L'OM bientôt sanctionné pour son mercato ?