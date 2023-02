Pour l’OM, il a dit non à Barcelone

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une Coupe du Monde éblouissante, Azzedine Ounahi a fait parler de lui sur le marché des transferts. Pisté par le FC Barcelone, l’international marocain a fini par s’engager avec l’OM en fin de mercato. Le club catalan ne proposait qu’un prêt, une solution qui ne convenait pas à Angers.

Cet hiver, avec le départ de Gerson et la grave blessure d’Amine Harit, l’OM avait prévu de recruter au milieu. Ivan Ilic devait s’engager avec Marseille mais il a recalé le club olympien au dernier moment pour signer au Torino. Résultat, l’OM s’est rabattu sur le dossier Azzedine Ounahi et Pablo Longoria ne doit pas regretter puisqu’il a inscrit son premier but après quinze minutes seulement.

Le Barça était sur le coup pour Ounahi

Si l’OM se félicite d’avoir bouclé l’arrivée d’Azzedine Ounahi, c’est aussi parce que la concurrence était coriace. En plus de Naples, le FC Barcelone était également sur le coup comme le10sport.com vous l’avait confirmé.

Angers a dit non