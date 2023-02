Pour écrire son histoire, l'OM a tout donné

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le dernier jour du mercato, l’OM a bouclé le transfert de Vitinha. L’attaquant portugais (22 ans) s’est engagé avec Marseille alors que des clubs anglais étaient sur le coup. Interrogé, l’ancien joueur de Braga a expliqué le rôle qu’avait joué Pablo Longoria dans son arrivée.

A la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Bamba Dieng, l’OM a jeté son dévolu sur Vitinha. L’ancien joueur de Braga s’est engagé à Marseille pour un montant avoisinant les 32M€, bonus compris. Record battu pour l’OM puisque jusqu’à Vitinha, le joueur le plus cher était Dimitri Payet (30M€ en 2017).

Longoria a insisté pour Vitinha

Tout juste arrivé dans la cité phocéenne, Vitinha a accordé un entretien aux médias du club. Le Portugais a justifié son choix et a insisté sur le rôle joué par le président Pablo Longoria qui a particulièrement insisté pour le faire venir.

«La confiance montrée par le président a aidé»