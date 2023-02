Mercato : Le PSG connait déjà le verdict pour Leo Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Leo Messi est en négociations avec sa direction pour prolonger son contrat. Alors que son numéro 30 risque de quitter Paris librement et gratuitement, la direction rouge et bleu est tout de même optimiste, estimant que son renouvellement de bail va se concrétiser.

Parti librement et gratuitement du FC Barcelone à l'été 2021, Lionel Messi pourrait fuir le PSG dans les mêmes conditions en fin de saison. Alors qu'il a signé un contrat de deux saisons avec le club de la capitale, le vétéran argentin de 35 ans arrive au terme de son engagement.

Un proche de Neymar pourrait jouer un sale tour au PSG https://t.co/iFiTVgweAx pic.twitter.com/dZXLv9Hor9 — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Le PSG est optimiste pour Leo Messi

Conscient de la situation, le PSG a lancé les négociations avec le clan Leo Messi. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les échanges entre les deux parties sont en bonne voie. D'ailleurs, le PSG serait convaincu de prolonger Lionel Messi avant la fin de son contrat le 30 juin.

Le PSG voit Leo Messi prolonger au PSG