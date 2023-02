La note va être salée, un transfert à 130M€ plombe les plans du PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain, le PSG a jeté son dévolu sur Jude Bellingham (19 ans). L’international anglais devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain, mais pas à n’importe quel prix. Le BvB a suivi avec attention le feuilleton Enzo Fernandez, qui vient de signer à Chelsea, et attendrait au moins 130M€ pour lâcher son crack.

Même si le PSG s’est considérablement renforcé au milieu l’été dernier, l’idée de Luis Campos est de continuer ses emplettes dans ce secteur. Toutes les recrues ne donnent pas satisfaction et Nasser Al-Khelaïfi rêve toujours de s’offrir Jude Bellingham, le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Étincelant lors de la Coupe du monde au Qatar, l’international anglais avait reçu un appel du pied de la part du président du PSG.

Al-Khelaïfi est fan de Bellingham

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », avait lancé Nasser Al-Khelaïfi pendant le Mondial.

Dortmund attend au moins 130M€