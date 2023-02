Nouveau contrat pour Leo Messi, il connait déjà son futur salaire

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Leo Messi n'aurait pas encore scellé son avenir. Toutefois, la direction parisienne sait déjà ce qu'elle veut : prolonger son numéro 30. Pour ce faire, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devrait soumettre un nouvelle offre à Lionel Messi dans les prochaines semaines. Et la Pulga pourrait conserver le même salaire en restant au PSG.

Alors qu'il n'a pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone, Lionel Messi a quitté le club librement et gratuitement à l'été 2021. Une situation qui a profité au PSG. En effet, le club de la capitale a bouclé la signature de Leo Messi pour 0€ il y a près d'un an et demi. Et malheureusement pour le PSG, le champion du monde argentin pourrait ne plus faire long feu à Paris.

Lionel Messi pourrait garder le même contrat

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscients de la situation, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient au travail pour ne pas voir ce scénario se produire.

Un salaire de 25M€ net annuel pour Leo Messi