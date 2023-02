Le clan Messi, meilleur allié du Qatar et du PSG

Axel Cornic

La prolongation de Lionel Messi est le dossier chaud de cette seconde partie de saison. Son contrat se termine en effet en juin et si le Paris Saint-Germain souhaite le prolonger, le joueur n’aurait pa encore donné e véritable réponse. Suffisant pour alimenter les spéculations sur un retour au FC Barcelone, même si dans son entourage cette destination est loin de faire l’unanimité.

Ça ne fait que quelques mois que l’on voit le véritable Lionel Messi au PSG et on devrait en profiter… puisque tout pourrait très vite s’arrêter ! Le contrat de l’Argentin se termine en effet en fin de saison et pour le moment aucun accord n’a été trouvé, alors que nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG travaille sur ce dossier depuis octobre dernier.

Au PSG on peut craindre le pire

En Espagne, de plus en plus de sources parlent d’un départ de Messi, qui avec le temps qui passe devient de plus en plus possible. Dans un live Twitch, Gerard Romero explique même que le FC Barcelone serait en train de se préparer à toute éventualité, dans le cas où Messi ne venait pas à prolonger avec le PSG.

Jorge Messi pas pour un retour au Barça

Forcément, ce moment de flottement alimente les rêves du FC Barcelone de voir son idole revenir, après deux années d’absence. Romero nous revele toutefois qu’un retour à Barça ne ravirait pas tout le monde au sein du clan Messi et cela serait notamment le cas du père, Jorge.