Mercato - PSG : Une bagarre à l’origine du transfert raté ?

La rédaction

Le mercato est pleins d'histoires croustillantes. Et ce n'est pas le transfert raté d'Hakim Ziyech pour 4 minutes par le PSG qui viendra contredire cette affirmation. Mais la genèse de cet incroyable raté est encore plus folle. Car le club de Chelsea était submergé par le travail lié à l'arrivée d'Enzo Fernandez et en a oublié d'être sérieux sur celui de Ziyech. L'histoire autour du transfert d'Enzo Fernandez aurait pu très mal finir si les dirigeants n'avaient pas su se contenir.

Le transfert d'Enzo Fernandez à Chelsea pour 120M€ n'est pas un « panic buy », fréquent chez les clubs anglais. Record informe que Chelsea et Benfica s'étaient déjà réunis le 3 janvier dernier pour discuter de l'arrivée du champion du monde 2022. Et cette réunion aurait pu très mal finir.

Chelsea est revenu sur sa parole

Fin décembre, les deux clubs s'étaient déjà entendus oralement sur le transfert d'Enzo Fernandez. Si Benfica était réticent à l'idée de vendre son joueur 6 mois seulement après son arrivée de River Plate pour 14M€. Mais l'offre de Chelsea à l'époque, 120M€ avait fait plier Benfica et son président, Rui Costa, d'autant qu'Enzo Fernandez voulait à tout prix rejoindre la Premier League. Mais, selon Times , Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, serait arrivé le 3 janvier avec une offre de 90M€.

La nouvelle folie à 100M€ que prépare le PSG https://t.co/6P14XBWOAT pic.twitter.com/dOBBQoWKGF — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Costa est sorti de ses gonds