EXCLU - Mercato : Le départ de Ziyech toujours d’actualité ?

Passé tout proche d’une arrivée au PSG cet hiver sous la forme d’un prêt, Hakim Ziyech a finalement été contraint de rester à Chelsea. Une situation pénible à vivre pour l’attaquant marocain de 29 ans. Mais selon nos informations, le mercato n’est pas encore terminé pour Ziyech qui étudie une nouvelle option à l’étranger pour se relancer.

Le départ d’Hakim Ziyech (29 ans) est toujours d’actualité à Chelsea ! Ce ne sera bien évidemment pas pour prendre la direction du PSG, même si selon nos informations, Paris était prêt à prendre en charge son salaire en intégralité (entre 6 et 7M€ net par an). Le deal Ziyech s’est donc pas fait pour les raisons que l’on connaît et l’envoi trop tardif des documents de la part de Chelsea, et selon nos informations, le Marocain est extrêmement frustré de ne pas avoir pu signer au PSG. Mais son départ est toujours d’actualité.

Ziyech vers les Émirats Arabes Unis ?

Le joueur de Chelsea pourrait finalement rebondir aux Émirats Arabes Unis. Le marché là-bas fermera ses portes le 8 février, et selon nos informations, des discussions sont en cours pour y envoyer Hakim Ziyech. Le joueur n’est pas fermé à cette idée, et tout devrait se décider dans les prochaines heures. Son départ n’est pas du tout exclu, ni de côté de Chelsea ni du côté du clan Ziyech.

Un projet de retour en Europe à l’étude

Au menu des discussions, Ziyech et ses représentants essayent d’inclure une clause pouvant faciliter un possible retour en Europe par la suite, un peu à l’image de Cristiano Ronaldo qui a signé en Arabie Saoudite cet hiver, dans le club d'Al-Nassr.