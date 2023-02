«Libéré» depuis le Qatar, il s’est transformé à l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé cet été en provenance de l’AS Rome, Jordan Veretout est en train de prendre de plus en plus d’importance à l’OM. Parfois critiqué à ses débuts à Marseille, le milieu de terrain âgé de 29 ans monte peu à peu en puissance. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’international français a indiqué se sentir « libéré » depuis son retour de la Coupe du monde.

Ce dimanche, lors de la réception de l’OGC Nice, l’OM tentera de poursuivre sa belle série de neuf victoires lors des dix derniers matchs toutes compétitions confondues. Seul l’AS Monaco, dimanche dernier, a réussi à gratter des points face aux Marseillais (1-1). C’est d’ailleurs face à ces mêmes Monégasques que Jordan Veretout avait inscrit son premier but depuis son arrivée, lors de la victoire de l’OM au Stade Louis-II juste avant la Coupe du monde (2-3).

«Il n'a pas un style de jeu adapté», ce terrible aveu sur la star de l'OM https://t.co/Vh7OwByj2o pic.twitter.com/KObbq4dKr2 — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

« Quand je reviens, je suis libéré »

« J'ai fait de bons matchs avant la Coupe du monde, sinon je n'y serais pas allé, mais il manquait ces stats avec l'OM. Le but à Monaco me fait du bien avant de partir », a confié l’international français ce samedi en conférence de presse, à qui la Coupe du monde a fait le plus grand bien : « Quand je reviens, je suis libéré. Les choses que je tente aujourd'hui, je ne les tentais pas il y a quelques mois . »

« Ça a été plus compliqué en début de saison »