Une guerre en interne, le PSG se frotte les mains

Alors que le Bayern Munich s’apprête à retrouver le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions, une polémique secoue le club allemand après la sortie de Manuel Neuer, pestant contre le départ de l’entraîneur des gardiens Toni Tapalovic. Une déclaration qui ne passe pas en Bavière.

S’il ne participera pas au huitième de finale de la Ligue des champions contre le PSG après s’être fracturé une jambe en faisant du ski de randonnée, Manuel Neuer fait tout de même énormément parler de lui en Bavière. Le portier du Bayern Munich s’est en effet emporté après le départ de l’un de ses proches, l'entraîneur des gardien Toni Tapalovic, accusé d'avoir fait la taupe. « Ça m’a extrêmement touché. Pour moi, c'est sorti de nulle part. Pour Toni aussi. Je n'ai pas du tout compris. Ça m'a vraiment assommé , a lâché Neuer dans les colonnes du média allemand Süddeutsche Zeitung. Il n'était pas là seulement pour moi, mais pour l'ensemble du groupe de gardiens, pour le club. Il n'a pas travaillé onze ans et demi uniquement pour moi, mais pour tout le monde. Pour moi, c'était un coup dur alors que j'étais déjà à terre. J'ai eu l'impression que l'on m'arrachait le cœur, c'est la chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière. Et j'en ai vraiment vu des choses. Des gens ont fondu en larmes. C’est une grande déception . »

Le Bayern recadre Neuer

Des déclarations qui ont fortement déplu à Munich, créant un psychodrame au sein du club bavarois à quelques jours du choc contre le PSG. « Ce que Manuel dit dans certaines parties de ces deux interviews par rapport au départ de Toni Tapalovic ne correspond ni à lui en tant que capitaine, ni au regard des valeurs du FC Bayern , a répondu sèchement Oliver Kahn, le président du Conseil d'administration. De plus, ses déclarations ne sont pas opportunes, car nous sommes à la veille de matchs très importants. Il est personnellement touché, il faut le comprendre dans une certaine mesure. Nous en étions conscients lorsque nous lui avons expliqué que cette décision était la meilleure pour notre équipe. » De son côté, Lothar Matthäus n’hésite pas non plus à s’en prendre à Manuel Neuer.

« N'avait-il pas dit il y a quelques semaines que personne n'était au-dessus du club ? »