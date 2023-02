Un coup de folie pour Cristiano Ronaldo, il tombe de haut

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle star du championnat saoudien, Cristiano Ronaldo s'acclimate à sa nouvelle vie. Les dirigeants d'Al-Nassr s'efforcent de le mettre dans les meilleures conditions et n'hésitent pas à lui accorder quelques privilèges. Et pour cause, l'international portugais n'a pas caché sa déception en apercevant les installations du club pour la première fois.

Cristiano Ronaldo en a terminé avec l'Europe. En quittant Manchester United, l'international portugais a mis fin à son parcours dans le vieux continent. En décembre dernier, le joueur a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite. « C'est un bon challenge. Je sais ce que je veux : aider à changer les mentalités, pas seulement pour le foot. Je veux donner une autre vision du football saoudien et du pays. Al Nassr m'a donné l'opportunité de développer un projet pour les nouvelles générations, ici » avait déclaré Ronaldo, pour justifier son arrivée à Al-Nassr.

Ronaldo a été déçu dès son arrivée

Mais dès son arrivée, Ronaldo n'a pas caché sa surprise. Passé par le Real Madrid ou Manchester United, l'attaquant de 35 ans a été surpris en visitant le centre d'entraînement d'Al-Nassr selon les informations du Parisien. La star portugaise a remarqué que le club ne disposait que d'un seul terrain d'entraînement. Conscient de ses limites infrastructurelles, Al-Nassr fait tout son possible pour choyer Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr accorde quelques privilèges à Ronaldo