Mercato : Le PSG a débuté un chantier colossal

Pierrick Levallet

Cet été, le secteur défensif promet d'être un chantier colossal au PSG. Si Milan Skriniar débarquera dans la capitale à ce moment là, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos pourraient être amenés à claquer la porte à l'issue de la saison. Si tel est le cas, Luis Campos va devoir s'activer sur le mercato.

L’été dernier, Luis Campos avait déjà essayé de s’occuper du chantier dans le secteur défensif. Après les départs de Thilo Kehrer et d’Abdou Diallo, le conseiller football du PSG voulait recruter un nouveau défenseur afin d’apporter un peu plus de profondeur de banc à Christophe Galtier. Le Portugais a donc tenté sa chance avec Milan Skriniar, en vain. Cet hiver, il est revenu à la charge, sans réussite, alors que ce chantier s’annonce plus colossal que prévu.

Une catastrophe à 25M€ prend forme pour le PSG https://t.co/jVHXxVqEHK pic.twitter.com/EEdPdfvIBo — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Kimpembe et Ramos incertains au PSG

Selon les informations de L’Equipe , Presnel Kimpembe aurait quelques doutes concernant son avenir au PSG. Alors qu’il aurait reçu une offre de prolongation, l’international français ne serait pas encore certain de vouloir prolonger, alors que son contrat actuel expire en juin 2024. Concernant le cas de Sergio Ramos, le PSG ne souhaiterait pas se précipiter. La direction parisienne voudrait attendre de voir si l’Espagnol va relever la tête au niveau de ses performances sportives avant de trancher.

Skriniar va débarquer à Paris, mais...

Face à toutes ces incertitudes dans le secteur défensif, Luis Campos va devoir s'activer cet été. L’arrivée de Milan Skriniar est prévue pour cette période. En fin de contrat avec l’Inter, le Slovaque débarquera librement dans la capitale. Mais si Presnel Kimpembe et Sergio Ramos viennent à partir, le PSG va sans doute devoir recruter un autre défenseur central. À suivre...