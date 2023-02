L’OM rate un gros transfert, «on a voulu le pousser»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

S’il a finalement remporté son bras de fer avec le FC Lorient en rejoignant l’OGC Nice plutôt que l’OM qui lui faisait également la cours, Terem Moffi va désormais devoir faire ses preuves. Le buteur nigérian faisait sa grande première dimanche soir, justement contre l’OM, et Didier Digard a évoqué les coulisses de son transfert.

Véritable attraction du mercato hivernal, Terem Moffi avait l’embarras du choix au moment de quitter le FC Lorient : l’OM, l’OGC Nice et même certains clubs étrangers se sont disputés la signature du buteur nigérian de 23 ans. Ce dernier, qui a toujours donné sa priorité au projet niçois, a finalement obtenu gain de cause avec un prêt avec obligation d’achat (30M€) bouclé en toute fin de mercato.

« On a voulu le pousser à l’OM »

Et alors que Moffi faisait sa grande première dimanche soir avec l’OGC Nice, justement face à l’OM (victoire 3-1 des Aiglons), son entraîneur Didier Digard a raconté le mercato de son nouveau buteur : « C’était un match avec beaucoup d’intensité, il a beaucoup donné. C’était son premier match chez nous, on connaît le contexte contre un club, non pas qu’il a failli rejoindre, mais où on a voulu le pousser à aller. Donc forcément c’était un match un peu particulier », confie Digard.

L’OM a finalement pris Vitinha

Moffi avait donc fait le forcing pour signer à Nice tandis que Lorient avait privilégié l’offre de l’OM, et Pablo Longoria a fini par foncer sur Vitinha (22 ans), recruté en provenance de Braga pour 32M€, lorsqu’il a compris qu’il lui serait impossible de recruter le buteur nigérian.