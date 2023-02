L'OM boucle une opération surprise

Arthur Montagne

Prêté depuis le début de la saison à Elche, Pol Lirola est en grande difficulté et n'a plus joué depuis le 12 novembre, ce qui pose problème à l'OM qui espère mettre en valeur de l'Espagnol pour le vendre en fin de saison. Finalement, il pourrait rejoindre Alanyaspor.

Cet hiver, l'OM aura été hyper actif en se séparant de Luis Suarez, Isaak Touré, Gerson, Bamba Dieng, Salim Ben Seghir et Pape Gueye. Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria n'a pas chômé non plus puisque Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha ont débarqué. Mais le mercato n'est pas totalement terminé pour l'OM.

Lirola en galère à Elche

En effet, la situation de Pol Lirola interpelle. Prêté à Elche depuis le début de saison, l'Espagnol joue très peu puisqu'il a disputé seulement 568 minutes et n'a plus joué depuis le 12 novembre. Et alors que son contrat s'achève en juin 2026, l'OM doit trouver une solution.

Une solution trouvée en Turquie ?

Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, elle pourrait venir d'Alanyaspor. En effet, le journaliste italien assure que Pol Lirola a donné son accord au club turc qui est entraîné par l'Italien Francesco Farioli. Après avoir failli rejoindre Monza cet hiver, Pol Lirola pourrait rebondir en Süper Lig où le mercato ferme le 8 février.