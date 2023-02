Cristiano Ronaldo s’est pris un sacré stop !

Arnaud De Kanel

Avant de s'engager avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a longtemps cherché une porte de sortie en Europe. Le quintuple Ballon d'Or était libre de tout contrat après que Manchester United ait résilié son précédent bail mais il gardait des exigences salariales très élevées. De ce fait, un club lui a fermé la porte au nez.

Cristiano Ronaldo a enchainé les refus. Malgré un CV plus que rempli, aucun club ne voulait lui proposer un contrat. De fait, il a trouvé son bonheur à Al-Nassr où le club saoudien le paye grassement. Un cadre européen a révélé l'avoir recalé cet hiver.

Mendes l'a proposé au Bayern

Futur adversaire du PSG en Ligue des champions, le Bayern Munich aurait pu compter dans ses rangs Cristiano Ronaldo. Dans un entretien accordé à BILD , le directeur sportif Hasan Salihamidzic a reconnu avoir discuté avec son ancien agent Jorge Mendes. « Nous avons discuté de Ronaldo. Mais j’ai clairement dit à Jorge Mendes (son ancien agent) que ce n’était pas faisable pour nous. Le package global ne convient pas au Bayern, ni sur le plan financier, ni sur le plan sportif. Il ne correspond pas à notre philosophie », souligne-t-il.

Un problème financier pour la venue de Ronaldo au Bayern