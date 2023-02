Un grand projet de Cristiano Ronaldo chamboulé… par le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo n’est plus une star du football européen après son exil en Arabie saoudite. Et alors qu’il veut aider le football saoudien à se développer, il est question d’un coup pour attirer Karim Benzema. Cependant, son ancien compère d’attaque est bien parti pour prolonger au Real Madrid.

Cristiano Ronaldo décidait après une triple victoire en Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018 de quitter le Real Madrid afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs. La Juventus a plu à CR7 , club qu’il a quitté en faisant le forcing à l’été 2021 pour retrouver Manchester United. Et encore une fois, insatisfait de son traitement sportif, Ronaldo a forcé la rupture de son contrat en lâchant ses vérités au détour d’une interview explosive en novembre dernier avec Piers Morgan.

Des retrouvailles Ronaldo et Benzema en Arabie saoudite ?

D’après la presse espagnole, Cristiano Ronaldo a effectué deux sessions individuelles d’entraînement au complexe sportif du Real Madrid après la Coupe du monde. Ronaldo aurait même souhaité revenir à la Casa Blanca en tant que joueur à part entière. Pour autant, ce n’était pas dans les plans du Real Madrid et Ronaldo s’est envolé pour l’Arabie saoudite à Al-Nassr.

Une polémique éclate, Benzema s'emporte https://t.co/sZ7AMwHHpV pic.twitter.com/hGi42uF0n1 — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Le Real Madrid fait d’une priorité la prolongation de Benzema