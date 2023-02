Transfert historique à l’OM, il lâche un gros coup de gueule

La rédaction

Cet hiver, l’OM a battu son record pour un transfert en lâchant 32M€, bonus compris, pour Vitinha qui a débarqué en provenance de Braga. Un « prix de fada » comme l’a écrit L’EQUIPE en Une. Mais cela ne plait pas du tout à Rolland Courbis qui justifie l’investissement du club phocéen pour ce recrutement.

Récole battu ! A l’occasion du mercato d’hiver, l’OM a battu son record de transfert en lâchant 32M€ pour recruter Vitinha en provenance de Braga. Pour L’EQUIPE , il s’agit même d’un « prix de fada ». Mais cela ne plait pas du tout à Rolland Courbis qui pousse un gros coup de gueule pour défendre l’investissement de l’OM.

L'info du jour pic.twitter.com/BBfWlVyMFg — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Courbis s’insurge contre la Une de L’Equipe

« Hier, j’ai vu à la une du journal l’Equipe : "Vitinha un prix de fada". Si j’ai été un petit peu vexé parce que ce terme là, je le connais depuis tout petit. Moi qui suis un cancre sur le plan de la scolarité, j’ai quitté l’école à quinze ans, je vais quand même pas donner une leçon de comptabilité à celui qui a écrit ça. Je lui expliquerai quand même qu’un transfert, c’est l’âge du joueur, la durée du contrat, le salaire, le prix du transfert. Si on ne prend uniquement que le prix du transfert, évidemment, tu peux faire des comparaisons. Celui qui a été pour moi le transfert le plus élevé et en même temps le plus catastrophique, c’est celui de Strootman », explique l’ancien coach de l’OM au micro de RMC avant de poursuivre.

«Vitinha c’est unebonne idée»