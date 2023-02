Le PSG débarque dans le mercato de l’OM, un transfert XXL bouclé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a cassé sa tirelire cet hiver pour enregistrer l'arrivée de Vitinha en provenance du Sporting Braga. Le club marseillais a dépensé près de 32M€ dans ce dossier, du jamais-vu à Marseille. Proche du Qatar et du PSG, Antero Henrique a joué un rôle primordial dans ce transfert comme l'a annoncé le journaliste Romain Molina.

Transfert historique à l'OM cet hiver. Le club marseillais a dépensé 32M€ dans le dossier Vitinha, qui devient, par la même occasion, la recrue la plus chère de l'histoire du club. Un transfert rendu possible par Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG et resté proche de QSI.

Antero Henrique impliqué dans le deal Vitinha

« Vitinha, t’as Antero Henrique dans le deal. La personne qui travaille pour le Qatar, pour QSI, un peu pour le PSG pour les sorties. C’est aussi lui, parce que QSI a une part de Braga et également parce qu’il est impliqué dans pas mal de trucs, qui va un peu gérer le transfert d’un mec pour Marseille » a déclaré le journaliste Romain Molina sur Youtube.

Henrique travaille avec le Sporting Braga