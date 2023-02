Le PSG a vendu du rêve sur le mercato

Thomas Bourseau

Keylor Navas aurait pu rester jusqu’à la fin de la saison au PSG et continuer de simplement être la doublure de Gianluigi Donnarumma. Finalement, le Costaricien est parti en prêt à Nottingham Forest où il a fait des heureux.

Keylor Navas a enfin pu aller voir ailleurs. Depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma à l’été 2021, le portier costaricien a dû partager son temps de jeu avec l’Italien dans un premier temps avant d’être définitivement relégué au second plan à la dernière intersaison avec la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG. Annoncé sur le départ du côté du Napoli à l’été 2022, Navas est resté à Paris, mais s’en est allé du côté de Nottingham Forest en prêt cet hiver jusqu’à la fin de la saison.

«C'est génial qu'il ait vraiment voulu venir»

Invité à s’exprimer sur l’arrivée de Keylor Navas, Steve Cooper n’a pas caché sa joie de voir un gardien de cette expérience débarquer au sein de l’effectif de Nottingham Forest. Le coach du club anglais a fait passer le message suivant dans des propos rapportés par The Daily Telegraph . « Il arrive avec un CV incroyable, et c'est génial qu'il ait vraiment voulu venir. Il a montré un grand engagement pour venir ici et c'est toujours une chose rassurante avec tout nouveau joueur. Je n'autoriserais pas un joueur à venir ici si je n'avais pas ce sentiment, donc c'est un ingrédient important ».

Tout le monde est conquis par Navas à Forest