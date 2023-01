Les joueurs du PSG en colère contre Galtier, ce n’est pas la première fois

La rédaction

La gestion d’un vestiaire est sans doute la chose la plus difficile dans le métier d’entraîneur. Encore plus dans un vestiaire comme celui du PSG, avec des stars et donc forcément, des égos. Un épisode a récemment montré l’art de la gestion lors de l’épisode des « gilets jaunes », ou les joueurs du PSG ont porté un chasuble jaune pour exprimer leur mécontentement envers Galtier, et c’était pas la première fois.

Christophe Galtier a dû gérer une mini fronde en début de semaine avec ses joueurs. Mais cet épisode, aussi minime soit-il, montre le sang-froid dont Galtier a dû faire preuve pour gérer cet épisode des « gilets jaunes » parisiens.

Un mécontentement sur les jours de repos

Les jours de repos sont décidés par le staff, et c’est Marquinhos, le capitaine du PSG qui vient rapporter les demandes des joueurs au duo Galtier-Campos. Les joueurs devaient bénéficier cette semaine de deux jours de congés consécutifs. Mais Galtier en a supprimé un. Les joueurs du PSG ont alors, dans une bonne humeur, enfilé un chasuble jaune en forme de protestation. « Le premier avertissement c’est carton jaune, la prochaine fois c’est rouge » a alors dit Kylian Mbappé. Une situation vite réglée par Galtier, toujours dans la bonne humeur.

Le PSG se mobilise pour un transfert, la chasse est ouverte https://t.co/k5f8RAwMOE pic.twitter.com/EapZWnt6IN — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Un épisode similaire en octobre