Galtier déclenche un nouveau séisme dans le vestiaire du PSG

Thibault Morlain

Pour le PSG, le gros rendez-vous de la saison approche. En effet, le 14 février, le club de la capitale affrontera le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une échéance que le PSG ne prépare pas vraiment dans les meilleures conditions. En effet, c’est loin de respirer la sérénité dans le vestiaire, en témoignent ces nouvelles tensions dont Christophe Galtier serait encore à l’origine.

On le sait, la saison du PSG va surtout être jugée sur la Ligue des Champions. Et c’est le Bayern Munich qui va rapidement se présenter sur la route de Christophe Galtier. Un gros choc lors duquel il faudra être mobiliser à 100%. Mais le PSG l’est-il actuellement ? Le vestiaire du club de la capitale ne manque pas d’être secoué par différentes affaires. Dernièrement, une polémique a éclaté suite aux propos de Christophe Galtier sur Kylian Mbappé et le vice-capitanat au PSG ainsi que la réaction de Presnel Kimpembe sur les réseaux sociaux. Alors que cette affaire pourrait laisser des traces dans le vestiaire parisien, il y aurait visiblement d’autres sujets d’agacement en interne.

Zidane - PSG : C’est confirmé, il peut venir https://t.co/zPYAwKYUDs pic.twitter.com/l3bX61rXG7 — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

« Faire passer un message à Galtier et le sanctionner »

Et au micro de L’After Foot sur RMC , c’est Daniel Riolo qui a rapporté un certain mécontentement du vestiaire du PSG à l’encontre de Christophe Galtier. La raison ? Le choix de l’entraîneur parisien d’annuler un jour de repos après la rencontre de Coupe de France face à Pays de Cassel. « Cette histoire a été racontée sur Twitter et il a fallu vérifier. En l’occurrence c’est vrai, on a vérifié, il y a des images d’entraînement du PSG et les joueurs du PSG ont tous mis une chasuble jaune et l’idée était de faire passer un message à Galtier et le sanctionner car il avait promis deux jours de repos, mardi et mercredi et finalement il a enlevé mercredi », a expliqué Daniel Riolo.

« Ils n’étaient pas contents de voir un jour de repos sauter »