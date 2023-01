L’incroyable histoire, les joueurs du PSG sanctionnent Galtier

Hugo Chirossel

Après être allé jouer un match amical en Arabie Saoudite, le PSG s’est imposé dans son 16e de finale de Coupe de France face à Pays de Cassel (0-7). À la suite de cette rencontre, les joueurs parisiens devaient bénéficier de deux jours de repos, mais Christophe Galtier a finalement décidé qu’ils reprendraient l’entraînement mercredi. Une décision mal accueillie par le groupe, qui l’a fait savoir à son entraîneur.

«Aucun problème avec le club», la bombe est désamorcée pour Mbappé https://t.co/pKgzVujJca pic.twitter.com/YYBCoxYBFv — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

« L’idée était de faire passer un message à Galtier »

« Cette histoire a été racontée sur Twitter et il a fallu vérifier. En l’occurrence c’est vrai, on a vérifié, il y a des images d’entraînement du PSG et les joueurs du PSG ont tous mis une chasuble jaune et l’idée était de faire passer un message à Galtier et le sanctionner car il avait promis deux jours de repos, mardi et mercredi et finalement il a enlevé mercredi », a révélé Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC .

« C’était plutôt un message bon esprit »