Le PSG n’y est toujours pas pour sa priorité du mercato

La rédaction

Avec le départ de Pablo Sarabia, l'effectif du PSG a perdu un élément offensif. Pour le moment, ce départ n'a pas été comblé alors que Christophe Galtier serait favorable à la venue d'un renfort. Luis Campos a ciblé Rayan Cherki, mais Jean-Michel Aulas s'est montré ferme sur ce sujet, le Lyonnais ne partira pas. Pour autant, le conseiller sportif parisien n'abdique pas, mais va devoir accélérer.

J-5 avant la fin du mercato, et le PSG n'a toujours pas recruté. Le champion de France en titre cherche toujours à densifier son secteur offensif depuis le départ de Pablo Sarabia a Wolverhampton. Le Lyonnais Rayan Cherki semble être la réelle priorité du club francilien, mais Luis Campos n'est pas en avance dans ce dossier. De plus, Jean-Michel Aulas ne semble pas décidé à se séparer de sa pépite comme il l'a rappelé sur Twitter : « S'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supporters, club, staff, et joueurs c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL ».

Le PSG crée la panique en cette fin de mercato https://t.co/fcbrTz5K13 pic.twitter.com/pl3zKJeJWK — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Luis Campos y croit toujours

Même si Jean-Michel Aulas s'oppose fermement à ce transfert, Luis Campos serait toujours déterminé pour recruter Rayan Cherki. Selon les dernières informations du Parisien , le conseiller sportif portugais piste le jeune crack de l'OL depuis plusieurs années et ne compte pas abandonner ce dossier, alors que la fin du mercato approche.

Rayan Cherki n'a pas été approché par le PSG

Si Luis Campos a fait de Rayan Cherki sa priorité, il va devoir rapidement passer à l'action. Actuellement, le conseiller sportif n'aurait pas encore approché le joueur, ni son entourage. L'urgence est présente puisque le mercato se clôture le 31 janvier et que l'OL ne semble définitivement pas favorable au départ de Rayan Cherki. Laurent Blanc aurait également manifesté son souhait de conserver le natif Lyon, dont le contrat expire en juin 2024 et qui a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.