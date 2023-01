Galtier débarque au PSG, le vestiaire se fait recadrer

La rédaction

Arrivé à l’été 2022, Christophe Galtier avait réalisé des débuts en fanfare en marquant 17 buts lors des trois premiers matchs de Ligue 1. Malgré quelques soucis comme le « penaltygate », l’entraîneur français a réussi à remettre de l’ordre dans un vestiaire qui en avait besoin. Et certains avaient pourtant remis en question cette capacité.

Le duo Galtier-Campos est arrivé pour faire gagner au PSG sa première Ligue des Champions. Mais pour réussir un tel exploit, il fallait remettre de l’ordre dans un des vestiaires les plus compliqué à gérer d’Europe. Et pour l’instant, ce duo s’en sort bien. Le journal L'Équipe détaille ce dimanche cette gestion.

Une mise au point d'entrée

A son arrivée dans le club de la capitale, Christophe Galtier aurait directement mis les points sur les i avec ses nouveaux joueurs. D'emblée, il a fait un discours dans lequel il imposait une grande discipline à ses joueurs du PSG, sous peine de sanction. En arrivant, lui et Luis Campos avaient pointé du doigt le manque d'unité, et surtout des tiraillements entre les joueurs francophones et sud-américains. Christophe Galtier avait par ailleurs imposé aux joueurs de venir prendre leur petit-déjeuner en commun au Camp des Loges.

Des échanges par SMS

Pour gérer ce vestiaire, Christophe Galtier utilise avec excès, dans le bon sens du terme, la communication. Entre les rendez-vous dans son bureau et les échanges par SMS avec ses joueurs, Galtier ne laisse aucun état d'âme se développer et rendre un vestiaire négatif. Le technicien français sait s'adapter aux envies des joueurs. Lui aussi ancien joueur, il connait l'importance de la famille pour beaucoup. Ainsi, lors des semaines à trois matchs pour le PSG, les petits déjeuners en commun ne sont plus obligatoires.