Le PSG recalé par Macron pour son projet pharaonique ?

Arnaud De Kanel

Afin d'assouvir son désir de s'agrandir, le PSG souhaite acquérir définitivement le Parc des Princes. Or, la Mairie de Paris n'est pas favorable à la réalisation de l'opération et Nasser Al-Khelaïfi menace de déménager au Stade de France. Et après Anne Hidalgo, le PSG pourrait se heurter à Emmanuel Macron.

« Rêvons plus grand », telle est la devise du PSG. Et avec l'arrivée du Qatar, elle est prise très au sérieux. Les recrutements XXL de Neymar et de Kylian Mbappé attestent de cette volonté de s'agrandir pour viser le top. Mais pour rejoindre les plus gros clubs, le PSG va devoir passer dans une autre dimension avec son stade. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi a exprimé son désir de racheter le Parc des Princes, chose à laquelle la Mairie de Paris est réticente. De fait, il menace de quitter les lieux et pourrait s'installer au Stade de France. Mais une fois encore, cela risque d'être compliqué.

«On remercie la mairie et on se dit au revoir»

« S'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. On ne menace pas. On se serre la main, on remercie la mairie et on se dit au revoir. J'ai une question. Quelle est la valeur du stade sans le PSG ? Ce n'est rien. La mairie doit aussi se demander ce que le club rapporte à la Ville de Paris. S'ils pensent que l'on va investir 500 M€, on va simplement aller construire un nouveau stade », lâchait le président du PSG dans un entretien accordé à L'Equipe . Outre l'idée très onéreuse et longue à mettre en oeuvre de construire un stade, le PSG pourrait poser ses valises au Stade de France.

Macron a son mot à dire