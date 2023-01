«Bousculé» par le vestiaire du PSG, il a une réaction étonnante

La rédaction

Si les résultats actuels du PSG connaissent une légère baisse de régime, l’ambiance au club, elle, semble intacte. Il y a quelques jours, une scène avait amusé la toile. En effet, les joueurs du PSG étaient arrivés à l’entraînement avec des gilets jaunes. La raison ? Christophe Galtier leur a donné qu’un seul jour de repos au lieu de deux. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a pu revenir sur cette scène amusante.

Un grand moment selon Galtier

En conférence de presse, cette question a été posée à Christophe Galtier : « On a vu que vos joueurs vous ont bousculé en mettant un dossard jaune en guise de carton jaune parce qu'il voulait deux jours de repos alors vous leur en avez donné qu'un ? ». Ce qui a forcément amusé le technicien : « Bousculé ? Je suis bien physiquement, parce que si j'avais été bousculé par le groupe... (rires). C'était un grand moment. Évidemment il y a quelques semaines quand on a eu la planification, j'avais décidé avec mon staff que j'allais donner deux jours de récupération après le match de Coupe de France. Au fur et à mesure, je me suis dit qu'on avait que cette période-là pour travailler donc je leur ai annoncé samedi dernier que j'avais changé ma décision en rajoutant une séance mercredi » .

Une très bonne séance d’entraînement