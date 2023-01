Révolution au PSG, Neymar hallucine

La rédaction

L’effectif complet du PSG est parti visiter le chantier du nouveau centre d’entraînement, jeudi, à Poissy. Ce centre, ultramoderne, sera achevé d’ici cet été. L’occasion pour les joueurs du PSG de découvrir les futurs bâtiments ainsi que les terrains qu’ils pourront fouler dès la saison 2023-2024. Inhabituellement vêtus de casques et vestes de chantiers, les joueurs ont apprécié cette visite, surtout Neymar.

Baptisé « Campus PSG », ce centre entraînement s'étendant sur 74 hectares comprendra des locaux de 10.000m2, 17 terrains et 43 chambres de luxe utilisées lors des rassemblements. Un projet qui a débuté en 2020 et qui sera définitivement terminé en 2024. Mais il sera disponible dès la fin du printemps pour l'effectif professionnel.

« C’est tout simplement génial »

Filmés lors de cette visite par les caméras de PSGTV , les joueurs du PSG étaient menés par Nasser al-Khelaïfi qui jouait les chefs de chantiers. Le capitaine parisien Marquinhos n’a pas caché sa joie de visiter les installations. Le Brésilien se projette déjà : « C’est tout simplement génial. Cela fait dix ans que je suis ici. On pensait que ce projet allait prendre du temps, je ne savais pas si j’allais être encore là. Le voir comme ça, presque achevé… C’est une fierté de voir que le club a grandi et pris une dimension énorme. Le nouveau centre d’entraînement montre que le club va dans la bonne direction et est une grande famille. Cela donne de la confiance pour continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Avec un centre d’entraînement comme ça, nous sommes dans les meilleures conditions pour travailler, s’entraîner et préparer les échéances de la saison. »

« Très bon, parfait, c’est ce qu’il manquait »