Le caprice à 500M€ du PSG !

La rédaction

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi ne cesse de s’occuper d’un dossier : l’agrandissement du Parc des Princes. L’emplacement de l’enceinte, située dans le XVIème arrondissement de Paris et au-dessus du périphérique fait qu’il est difficile d’envisager des travaux de grande envergure. Pourtant, une solution augmentant la capacité du stade à 60.000 places pourrait être trouvée.

On annonçait qu’il n’était possible d’agrandir le Parc des Princes qu’à 50.000 places. Trop peu pour les dirigeants du PSG qui avaient alors songé à aller voir ailleurs, quitte à construire un nouveau stade. Mais à 60.000 places, le rêve initial de NAK, rester Porte de Saint-Cloud est envisageable.

« Nous rêvons d’avoir un stade de 60.000 places »

A son arrivée en 2011 au PSG, Nasser al-Khelaïfi avait directement commencé à travailler sur les projets d’agrandissement du Parc des Princes. Dans L’Équipe, il affirmait déjà en 2012 : « nous rêvons d’un stade plus grand. Nous rêvons d’avoir un stade de 60.000 places ici, à l’emplacement du Parc des Princes. » Il faut dire qu’en Europe, le PSG fait partie des mauvais élèves en termes de capacité. Sur les 12 grands clubs européens comprenant, entre autres, le Bayern Munich, le Real Madrid ou le FC Barcelone, le Parc des Princes se classe au dixième rang, avec 47.929 places. Bien loin derrière les 99.000 places du Camp Nou ou les 70.000 places de l’Allianz Arena. En agrandissant le stade à 60.000 places, le Parc gagnerait 3 rangs dans ce classement.

Une enveloppe de 500M€