«Le club est déçu», un transfert est mal digéré au PSG

Guillaume de Saint Sauveur

C’est un fait, la plupart des recrues bouclées par le PSG lors du dernier mercato estival ont encore du mal à trouver leurs marques au sein du club de la capitale. C’est notamment le cas pour Hugo Ekitike qui, même s’il commence à trouver régulièrement le chemin du but, laisse déjà un goût amer au PSG si l’on en croit les révélations de Jérôme Rothen.

Avec la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG suivie de celle de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur, le club francilien a opéré à de grandes manœuvres durant le mercato estival. De nombreux joueurs ont été poussés vers la sortie, et le PSG a accueilli pas moins de six nouveaux renforts, dont Hugo Ekitike (prêt avec une option d’achat obligatoire de 35M€ par le Stade de Reims).

Une star du PSG le réclame, son transfert se précise https://t.co/KMMYYDhy5o pic.twitter.com/hNI11Dun2d — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

« Campos est déçu, j’espère que le joueur aussi »

Et comme l’a confié l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen sur RMC Sport , la direction parisienne serait déçue du rendement global d’Ekitike cette saison : « Il y a des déceptions dans le recrutement… pour l’instant, je précise. Ce n’est pas facile de s’adapter au PSG et à la France quand tu viens de l’étranger. On est déçu de l’évolution d’Ekitike oui. Le club est déçu, Campos est déçu et j’espère que le joueur aussi. Mais il ne faut pas le condamner. Il a montré des qualités. Avec plus d’expérience, il arrivera à montrer son talent. Mukiele a eu du temps de jeu et a montré des faiblesses mais aussi des qualités. Ça faisait de lui l’un des meilleurs au poste de latéral en Allemagne. Ce n’est pas un recrutement bidon. Maintenant lui aussi doit trouver la pleine mesure de son talent au PSG », explique Rothen.

« Laissez-lui le temps »