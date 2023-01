«C’est très, très décevant», le mercato du PSG se fait atomiser

La rédaction

Très peu actif dans ce mercato hivernal du côté des arrivées, le PSG ne ressemble plus en rien au club dépensant des millions d’euros de manière régulière. La faute à une volonté de rendre le club moins « bling-bling », qui s’est notamment traduite par l’arrivée de Luis Campos en tant que nouveau directeur sportif du club. Pour Jérôme Rothen, ce dernier ne s’est pas encore mis au niveau requis par le PSG.

Quel bilan fait-on à la mi-saison, du recrutement effectué par Luis Campos en tant que directeur sportif du PSG ? Il est vrai que très peu de recrues estivales ont réellement pesé sur l’aspect sportif lors de cet exercice. Jérôme Rothen, ancien joueur du club de la capitale et désormais consultant, s’est exprimé sur ces premiers pas du Portugais à la tête du recrutement du PSG depuis cet été.

Une déception

S’il ne manque pas de souligner la difficulté d’adaptation que nécessite un poste de directeur sportif du PSG, Jérôme Rothen évoque néanmoins sur RMC , de nombreuses déceptions dans le mercato parisien : « Quand tu recrutes à Monaco, à Lille, tu ne recrutes pas pareil au PSG. Campos a peut-être été rattrapé par la patrouille. Renato Sanches, c’est décevant, Soler, c’est très, très décevant » . Il est vrai qu’à part le centre de formation, les réussites sont peux nombreuses pour Campos, mais à qui c’était seulement le premier mercato. Cependant, le mercato hivernal ne rassure pas les supporters du PSG.

Une remise en question nécessaire