«Un environnement dégueulasse» : Une crise peut sauver le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir hérité du Bayern Munich pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG n’a pas le droit à l’erreur un an après l’élimination face au Real Madrid. L’écurie parisienne va donc aborder le choc avec une certaine pression, mais le club bavarois est loin de préparer l’événement dans les meilleures dispositions, la faute au psychodrame déclenché par Manuel Neuer qui secoue la Bavière.

C’est l’un des gros chocs de ces huitièmes de finale de Ligue des champions entre deux prétendants au titre. Le 14 février prochain, le Bayern Munich se déplacera sur la pelouse du PSG pour la rencontre aller, un choc qui prendra place dans un contexte très particulier au sein du club bavarois. « On sent que la machine est en train de revenir, mais c’est pollué par un environnement, excusez-moi le mot, dégueulasse en ce moment , analysait lundi dans l’ After Foot Polo Breitner, spécialiste du football allemand à RMC . On ne parle que de ça, c’est l’affaire Manuel Neuer, une de plus j’ai envie de dire. »

Neuer ne digère pas le départ de l’entraîneur des gardiens

Le Bayern Munich est en pleine tempête depuis la sortie de Manuel Neuer, reprochant le licenciement de l’entraîneur des gardiens Toni Tapalovic dont il était très proche, acté pendant sa convalescence, l’Allemand étant forfait jusqu’à la fin de la saison après s’être fracturé une jambe en faisant du ski de randonnée. « Ça m’a extrêmement touché. Pour moi, c'est sorti de nulle part. Pour Toni aussi. Je n'ai pas du tout compris. Ça m'a vraiment assommé , a lâché Neuer dans une interview, non autorisée par le Bayern Munich, accordée au média allemand Süddeutsche Zeitung. J'ai eu l'impression que l'on m'arrachait le cœur, c'est la chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière. Et j'en ai vraiment vu des choses. Des gens ont fondu en larmes. C’est une grande déception. » Le club reprocherait notamment à Tapalovic d’avoir divulgué à certains joueurs le contenu d’échanges privés du staff de Julian Nagelsmann et de ne pas avoir facilité le rapprochement avec Alexander Nübel, prêté à l’ AS Monaco , pour remplacer Manuel Neuer durant son absence.



Une guerre en interne, le PSG se frotte les mains https://t.co/Nb6fBqY55m pic.twitter.com/EVx2ME93XI — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« N'avait-il pas dit il y a quelques semaines que personne n'était au-dessus du club ? »

Depuis, la polémique enfle, et chacun y va de son commentaire. Dans l’environnement du Bayern Munich, on fustige le portier de 36 ans, accusé de perturber l’équilibre du club et de penser à ses intérêts personnels en premier. « Ce que Manuel dit dans certaines parties de ces deux interviews par rapport au départ de Toni Tapalovic ne correspond ni à lui en tant que capitaine, ni au regard des valeurs du FC Bayern , a répondu Oliver Kahn, le président du Conseil d'administration. De plus, ses déclarations ne sont pas opportunes, car nous sommes à la veille de matchs très importants. Il est personnellement touché, il faut le comprendre dans une certaine mesure. Nous en étions conscients lorsque nous lui avons expliqué que cette décision était la meilleure pour notre équipe. » Lothar Matthäus va plus loin en estimant que Manuel Neuer ne peut plus porter le brassard de capitaine. « Il a skié avec négligence et donne maintenant une interview non autorisée dans laquelle il attaque avec véhémence le club. N'avait-il pas dit il y a quelques semaines que personne n'était au-dessus du club ? Et maintenant ça… », lance l’ancienne gloire du club allemand sur Sky Germany.

« Tu as le groupe d’un côté, contre Nagelsmann, la direction plus les experts mondiaux »