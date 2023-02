Le PSG tient un «extraterrestre», l’OM va le découvrir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Intégré petit à petit dans le groupe professionnel, Warren Zaïre-Emery gratte du temps de jeu, lui qui a inscrit son premier but avec le PSG la semaine dernière à Montpellier. Avec la blessure de Renato Sanches, le milieu de 16 ans devrait être titulaire face à l’OM mercredi soir.

Si le PSG a des blessures et que Christophe Galtier doit de plus en plus improviser, cela permet au moins aux jeunes de se révéler. Warren Zaïre-Emery en fait partie. A seulement 16 ans, le joueur formé au PSG crève l’écran. Quelques jours après son erreur contre le Stade de Reims, le milieu parisien s’est très bien rattrapé en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du PSG.

«C’est un extraterrestre !»

Impressionnant sur le terrain, Warren Zaïre-Emery s’est fait un nom au Camp des Loges. « C’est qui ce gamin que tu as pris dans ton écurie ?! C’est un extraterrestre ! », avait lancé Vitinha, le milieu du PSG, à Jorge Mendes, son agent qui est également celui de Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery titulaire contre l’OM