Mbappé blessé, une grosse accusation tombe au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Touché à la cuisse gauche lors de la rencontre face à Montpellier, Kylian Mbappé sera absent des terrains pour une durée de trois semaines et devrait louper le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Ancienne joueuse du PSG, Laure Boulleau pointe du doigt la gestion du club et notamment celle de Christophe Galtier.

Terrible coup dur pour le PSG. A quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions, le club parisien a enregistré la blessure de Kylian Mbappé. Victime d'une lésion de grade 2 du biceps fémoral de la cuisse gauche, l'international français loupera les trois prochaines semaines de compétition, notamment le huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Après cette blessure, certaines voix s'élèvent pour critiquer la décision de Mbappé de reprendre immédiatement le chemin des terrains après la finale de la Coupe du monde.





Le PSG prépare un gros transfert, Mbappé va exulter https://t.co/ddjaoFHkPk pic.twitter.com/UDGRuIHR1c — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« Les trois joueurs de devant ne sortent jamais »

Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a également ponté du doigt la gestion de Christophe Galtier avec ses stars. « Les trois joueurs de devant ne sortent jamais. Il y a la gestion du banc et des remplaçants dans cette équipe. Et c’est ça le problème, au-delà de la coupure que Mbappé n’a pas eue » a confié l'ancienne joueuse du PSG lors de l'émission de Canal + .

Mbappé aurait dû couper selon Boulleau