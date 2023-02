Sans Mbappé, le PSG désigne son patron

Arthur Montagne

Blessé contre Montpellier, Kylian Mbappé devrait manquer 3 semaines de compétition ce qui va le priver du choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Sans le crack de Bondy, Christophe Galtier désigne le nom du leader du PSG. Sans surprise il s’agit de Lionel Messi.

Ce que les supporters du PSG craignaient est arrivé la semaine dernière. En déplacement à Montpellier, Kylian Mbappé est sorti sur blessure et devrait manquer trois semaines de compétition. Un sacré coup dur pour les Parisiens d’autant plus que Neymar est également blessé. Par conséquent, tout repose désormais sur Lionel Messi, comme l’a expliqué Christophe Galtier après la victoire contre Toulouse.

Messi, le leader du PSG

« Leo (Messi) a pris le leadership de cette équipe au fil des minutes. Il a été une locomotive. À l’image de son but et de toutes les créations qu’il crée. Il l’a fait à Montpellier et encore ce soir. Nous avons concédé très peu de situations dans le jeu en dehors du danger venu des coups de pied arrêtés et nous en créant pas mal. Nous avons beaucoup tiré au but. Nous l’emportons donc logiquement dans une série de matches qui s’annonce intense », révèle l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant d’en rajouter une couche sur son numéro 30.

«Il est décisif»