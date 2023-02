Clash au Bayern, il calme le jeu avant le PSG

La rédaction

Ces derniers temps, l’ambiance est morose au Bayern Munich. La faute à des déclarations de Manuel Neuer dans la presse, qui ne passent pas auprès de l’état-major du club. Actuellement blessé, le gardien du Bayern n’avait pas aimé le licenciement de l’entraîneur des gardiens et l’avait fait savoir. Ce dimanche, l’entraîneur Julian Nagelsmann a remis les choses au clair.

Le Bayern est il en situation de crise ? Alors que le choc face au PSG approche à grand pas, la légende du club et gardien de but Manuel Neuer est limite parti au clash avec sa direction il y a quelques jours, et a fait des déclarations très tranchantes dans la presse. La raison ? Le Bayern a récemment limogé son ami et entraineur des gardiens du club, Toni Tapalovic. L’entraîneur du club bavarois a tenu à remettre les choses en ordre avant le match ce dimanche sur la pelouse de Wolfsburg.

Julian Nagelsmann recadre Manuel Neuer

Après les déclarations très incisives de Manuel Neuer à l’encontre de la direction du Bayern Munich, plusieurs membres de l’état-major du légendaire club allemand ont souhaité réagir. Ce sont à la fois Oliver Kahn et Hassan Salihamidzic qui ont tenu à mettre les choses au clair avec le joueur âgé de 37 ans. Interrogé à ce sujet avant le match face à Wolfsburg ce dimanche, l’entraîneur du club bavarois Julian Nagelsmann s’est lui aussi exprimé sur cette situation inconfortable : « Je n'aurais pas donné l'interview. Nous avons des semaines importantes devant nous. Cela n'aide pas à calmer les choses » .

« C’est le meilleur gardien au monde »