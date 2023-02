Messi, Mbappé, Neymar : Psychodrame annoncé, le PSG contre-attaque

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À Paris, Christophe Galtier doit composer avec une attaque de rêve composée de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Il n’est pas toujours simple pour le technicien du PSG de gérer ces stars, de quoi susciter de nombreuses rumeurs. Interrogé sur sa MNM, le principal concerné balaye d’un revers de main l’hypothèse d’un « psychodrame » interne en fonction de ses choix.

Avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, Christophe Galtier dispose d’une attaque cinq étoiles qui l’oblige faire preuve de tact pour ne pas froisser les égos. Ainsi, l’entraîneur du PSG doit parfois y réfléchir à deux fois avant de sortir du terrain l’un de ses joueurs en plein match, sous peine de déclencher un malaise en interne. Un problème récurrent à Paris depuis que les trois attaquants évoluent ensemble. Interrogé sur le sujet, et la possibilité de lancer un « psychodrame » au PSG en fonction de ses décisions, Christophe Galtier relativise.

Il fixe un incroyable ultimatum au PSG https://t.co/YNtrdroYy7 pic.twitter.com/4ToZ2J1wyn — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

« Il y beaucoup de fantasmes autour de cela »

« Non ce n’est pas un psychodrame. Il y beaucoup de fantasmes autour de cela. Croyez-moi que ce sont des joueurs de très haut niveau, qui comprennent les choses. Il y a deux points communs, le premier c’est qu’ils ont besoin de justice, il faut être juste. Le deuxième point, c’est que chaque joueur, quel que soit son niveau, a besoin de franchise », estime Christophe Galtier dans l’émission Tout le Sport .

« Gérer le vestiaire du PSG comme on gère le vestiaire de Nice, de Lille ou de Saint-Etienne ? Non »