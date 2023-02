«Mon dieu» : Messi fait halluciner le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En arrivant au PSG durant l’intersaison, Christophe Galtier a découvert un vestiaire de stars, comprenant notamment Lionel Messi. Un « privilège » aux yeux de l’entraîneur parisien, passé par le LOSC ou encore l’ASSE, qui ne cache pas son admiration à l’égard du septuple Ballon d’Or, vainqueur de la dernière Coupe du monde avec l’Argentine.

« Merci mon dieu »

Interrogé par France 3 avant le choc contre l’OM en Coupe de France, Christophe Galtier reconnaît qu’il n’aurait « jamais » imaginé pouvoir diriger un jour un septuple Ballon d’Or. « Non, jamais, merci mon dieu (il lève les yeux au ciel). C’est vrai, et je suis très content de pouvoir avoir Leo tous les jours. »

« Je le souhaite à tous les entraîneurs »