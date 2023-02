«Il a dû s’en vouloir» : il fait une erreur, le PSG le soutient

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A 16 ans seulement, Warren Zaïre-Emery a déjà été lancé dans le monde professionnel par Christophe Galtier. Le joueur formé au PSG impressionne mais vient de commettre une petite erreur contre le Stade de Reims. Buteur trois jours après, le Titi n’a pas étonné Zoumana Camara, son ancien entraîneur.

Cette saison est celle des grands débuts de Warren Zaïre-Emery avec le PSG. A seulement 16 ans, le joueur formé dans le club de la capitale découvre déjà le monde professionnel. Si Christophe Galtier lui a déjà fait de nombreuses éloges, Zaïre-Emery a encore des axes de progression et il le sait.

Premier erreur… et premier but

Son entrée en jeu contre le Stade de Reims en est la preuve. Coupable sur l’égalisation rémoise, Warren Zaïre-Emery s’était parfaitement rattrapé en inscrivant son premier but en professionnel lors de la victoire du PSG à Montpellier. Zoumana Camara, son entraîneur en moins de 19 ans, est revenu sur ces premiers faits de carrière importants.

Il fixe un incroyable ultimatum au PSG https://t.co/YNtrdroYy7 pic.twitter.com/4ToZ2J1wyn — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

«Il a dû s'en vouloir et ressasser cette action»