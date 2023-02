«Il y a beaucoup d’attente» : Au PSG, il se sait attendu au tournant

Thomas Bourseau

Depuis son arrivée au PSG, Christophe Galtier pourrait bien connaître son premier mois traquenard au vu des échéances du Paris Saint-Germain. De quoi faire monter la pression et les attentes autour de l’entraîneur qui s’est exprimé sur cette situation.

Christophe Galtier vivait des premières semaines plutôt tranquille au PSG avant que l’épisode du char à voile concernant les déplacements en avion de son équipe ne soient pointés du doigt et que les résultats sportifs du Paris Saint-Germain soient moins clinquants. En ce mois de février et alors que le PSG vient tout juste d’enfin enchaîner deux succès de suite en Ligue 1, le coach du club de la capitale se sait épié.

Galtier attendu au tournant pour ce mois charnière dans la saison du PSG

En effet, dès ce mercredi, le PSG affrontera l’OM pour les 1/8èmes de finale de la Coupe de France avant de se déplacer à l’AS Monaco samedi et de se mesurer au Bayern Munich le 14 février pour le 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions. Sans oublier la réception du LOSC le 19 février et le déplacement à l’OM le 26. De quoi ajouter une pression sur les épaules de Christophe Galtier.

«Au PSG vous êtes sous pression à partir du moment où vous avez signé le contrat»