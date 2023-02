Au PSG, il fait une annonce qui ne va pas plaire à l’OM

Thibault Morlain

Ce mercredi, l’OM accueille le PSG en huitième de finale de Coupe de France. Une rencontre entre deux des meilleurs équipes de l’Hexagone et qui sera également particulière pour Christophe Galtier. En effet, l’entraîneur du PSG est né à Marseille et a joué pour l’OM. Un passif important que le principal intéressé met toutefois de côté pour ce rendez-vous.

Qui de l’OM ou du PSG poursuivra son parcours en Coupe de France ? Tel est donc l’enjeu qui se jouera ce mercredi soir au Vélodrome. Un choc entre le 1er et le 2ème de la Ligue 1 qui promet d’être intense. Intense également en émotion pour un certain Christophe Galtier, lui l’entraîneur du PSG et originaire de Marseille.

«Il a demandé à partir», le PSG met les choses au clair sur un sujet sensible https://t.co/nQRse9bHG7 pic.twitter.com/O0q0wlTySj — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Galtier le Marseillais

En effet, Christophe Galtier est un pur Marseillais. L’actuel entraîneur de 56 ans est né au sein de la cité phocéenne et il a ensuite joué avec le maillot de l’OM. Formé sur la Canebière, il a joué au Vélodrome entre 1985 et 1987 puis entre 1995 et 1997. A noter aussi qu’il était l’entraîneur adjoint d’Alain Perrin à l’OM.

Galtier le Parisien